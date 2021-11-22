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بتداولات 7.1 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11171 نقطة

بتداولات 7.1 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11171 نقطة
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تواصل- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 314.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات النايفات، ودله الصحية، والتأمين العربية، وسلو شنز، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طيبة، وميدغلف للتأمين، وجبسكو، والأهلي للتكافل، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات النايفات، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات النايفات، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 251.42 نقطة ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.

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