«التعليم» تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

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أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت أن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين 22 /11/ 2021م إلى نهاية يوم الاثنين 27/12/2021 م، عبر موقع برنامج سفير :هنا.

وجاءت الشروط كالتالي:

– شهادة “ielts” بدرجة إجمالية 7,5 درجة ولا تقل عن 7,0 في كل مهارة.

– شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة 8 على الأقل في كل مهارة على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.

– خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز.

– إرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب.