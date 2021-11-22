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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«التعليم» تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

«التعليم» تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت أن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين 22 /11/ 2021م إلى نهاية يوم الاثنين 27/12/2021 م، عبر موقع برنامج سفير :هنا.

وجاءت الشروط كالتالي:

– شهادة “ielts” بدرجة إجمالية 7,5 درجة ولا تقل عن 7,0 في كل مهارة.

– شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة 8 على الأقل في كل مهارة على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.

– خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز.

– إرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب.

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