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أطلقت «الزغاريد».. مصادر توضح ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية

أطلقت «الزغاريد».. مصادر توضح ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مصادر ملابسات مقطع الفيديو المتداول لامرأة رحبت بالزغاريد بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أثناء دخوله مبنى الوزارة.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”: إن ما حدث كان اجتهاداً فردياً من أحد الموظفين بالوزارة، حيث قام بتوجيه دعوة للمرأة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي.

وأظهر مقطع الفيديو والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، امرأة وهي ترحب بالوزير لحظة دخوله مبنى الوزارة بإلقاء قصيدة وإطلاق الزغاريد.

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