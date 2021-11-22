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مقتل قيادي بمليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

مقتل قيادي بمليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز
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تواصل – فريق التحرير:

لقي قيادي ميداني لمليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري: إن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد المصدر لـ”العربية” مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من مرافقيه، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني أعلنت، أمس، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

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