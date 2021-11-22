البحرين تطيح بعناصر إرهابية بحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

تواصل – وكالات:

أعلنت البحرين، اليوم، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وأعلنت المباحث والأدلة الجنائية – حسب وكالة أنباء البحرين – عن القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

وأكدت أن التوصل للعناصر الإرهابية تم في عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن.