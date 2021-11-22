«شؤون الحرمين» تخصص 51 باباً لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن شراز المالكي، أن إدارة الأبواب تواصل مهامها وخدماتها لمرتادي بيت الله الحرام فتقوم بجهود كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وبين أن الإدارة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام البالغ عددها ( ٥١ ) بابا ويتم فتحها حسب الحاجة، ولأبواب المسجد الحرام أسماء وأرقام تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتقوم بتأمين مراقبين على هذه الأبواب حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه ، مما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفاً تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان، كما خصصت عدد من المراقبين في جميع الورديات وعلى مدار (24) ساعة ومهمتهم الأساسية متابعة الأبواب وكذلك التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي لمن يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد الحرام ».

واختتم المالكي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.