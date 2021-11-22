شاهد ماذا حدث عند اختبار سيارة ذاتية القيادة في شارع مزدحم بـ«نيويورك» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت شبكة سي إن إن، تقريراً مصوراً لتجربة أحد مراسليها سيارة ذاتية القيادة “تسلا” في أحد الشوارع المزدحمة بنيويورك.

وأظهرت السيارة أداءاً جيداً أثناء السير في جزء مستقيم من الطريق خالي من المشاة والشاحنات الضخمة.

ولكن بعد ذلك تغير الوضع عندما دخلت السيارة في منطقة مزدحمة من الطريق، حيث سارت بين عدد من المشاة والشاحنات الضخمة، وعرضت المراسل إلى الخطر في أكثر من موقف مما اضطره إلى التدخل لعدم الاصطدام.

وخلص المراسل في النهاية إلى أن سيارة تسلا ليست جاهزة بنسبة 100% لنظام القيادة الذاتية الكاملة، وأنه لا يمكن طرح هذا النظام لجميع المستخدمين في الوقت الحالي.