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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لأول مرة.. روسيا تطلق أول تجربة لمروحية «ترميت» المسيرة

لأول مرة.. روسيا تطلق أول تجربة لمروحية «ترميت» المسيرة
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تواصل- وكالات:

أجرت روسيا أول اختبار لمروحية “ترميت” وهي مروحية عسكرية هجومية مسيرة دون طيار.

وقال مدير عام شركة “كرونشتادت” المصنعة للطائرات المسيرة، سيرغي بوغاتيكوف: إن التجربة الأولى تضمنت قيام المروحية المسيرة بإطلاق صواريخ موجهة مداها 6 كيلومترات، حسب”سبوتنيك”.

وأشار بوغاتيكوف إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صواريخ “إس-8إل” من مروحية دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد.

​وأكد أن “صواريخ “إس-8إل” ذات عيار 80 ملم التي صنعتها شركة كلاشنيكوف، تنضوي ضمن قائمة الأسلحة الخاصة بمروحية ترميت.

وتستطيع المروحية المسيرة أن تحمل 3 صواريخ من طراز “إس-8إل” التي تمكّنها من القضاء على أهداف ثابتة ومتحركة، ويتم توجيه صاروخ “إس-8إل” ليزريًا.

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