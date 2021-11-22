إليك الطريقة الوحيدة للإفلات من تتبع جوجل.. سر تقني

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كشف موقع “Cnet” مجموعة من الخطوات تساعدك على منع جوجل من معرفة موقعك الجغرافي، مشيرًا إلى وجود طريقة وحيدة للإفلات من هذا الأمر.

وأوضح الموقع أن ذلك سيكون على حساب فقدان المستخدم بيانات مخصصة، مثل العثور على الشركات القريبة، أو مشاهدة إعلانات مخصصة، وتوصيات البحث وفق”العربية.نت”.

وأوضح الموقع مجموعة خطوات يجب اتباعها، وأولها: الدخول على حسابك في جوجل واختيار”إدارة حساب جوجل”، ثم في مربع “الخصوصية”، حدد “إدارة البيانات والخصوصية” بعد ذلك مرر للأسفل إلى “عناصر التحكم في النشاط”، وهناك اجعل مربع “النشاط على الويب وفي التطبيقات” في وضع الإيقاف.

وأكد أن هذا الاختيار سيمنع جوجل من تخزين بيانات الموقع الجغرافي التقريبي، مثل عنوان منزلك، والأماكن الأخرى التي تذهب إليها