الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى سارة لمندوبي التوصيل الحاصلين على وثيقة العمل الحر.. دعم مالي شهري

بشرى سارة لمندوبي التوصيل الحاصلين على وثيقة العمل الحر.. دعم مالي شهري
0

تواصل – فريق التحرير:

​وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارين، ويصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريا لكل متقدم.

,وقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد الأستاذ عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المدير التنفيذي للأعمال الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

الصورة

مواد ذات صلة

تنويه مهم من «هيئة الاتصالات» لمقدمي الخدمات البريدية بشأن المهلة التصحيحية

تنويه مهم من «هيئة الاتصالات» لمقدمي الخدمات البريدية بشأن المهلة التصحيحية

«هيئة الاتصالات» توجه نصائح لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

«هيئة الاتصالات» توجه نصائح لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الشرقية والشمالية والجوف

إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الشرقية والشمالية والجوف

هيئة الاتصالات : 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

هيئة الاتصالات : 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة