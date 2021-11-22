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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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خلال عام واحد.. «الدفاع المدني» يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ

خلال عام واحد.. «الدفاع المدني» يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها باشرت 100710 حوادث في المملكة، منها 50606 حوادث حريق، و 50104 عمليات إنقاذ، بينما تم نفيذ 99331 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 172411 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1442 هـ.

وأشارت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على تويتر إلى أهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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