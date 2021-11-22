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مشروب صباحي له مفعول مذهل في خسارة الوزن الزائد

مشروب صباحي له مفعول مذهل في خسارة الوزن الزائد
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تواصل – وكالات :

كشف خبراء أن هناك عادة صباحية بسيطة تساعد في التخلص من الدهون وخسارة الوزن الزائد.

وأوضح الخبراء أن المحافظة على شرب ماء الليمون كل صباح يساعد في خسارة الوزن.

وقالت أخصائية التغذية جي هاميلتون بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية: “ماء الليمون ليس فقط بديلاً لذيذًا لمياه الصنبور العادية، بل يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد، فماء الليمون يساعدك على البقاء رطبًا وهو أمر مهم للغاية لفقدان الوزن”.

وأضافت خبيرة التغذية : “إذا شربت ماء الليمون بدلاً من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، فمن المرجح أن تفقد الوزن لأن السعرات الحرارية التي تتناولها أقل بكثير”.

وأوضحت أنه يمكن استخدام القدر الذي تريده من الليمون لصنع ماء الليمون، ولكن عادةً ما يستخدم معظم الناس نصف ليمونة كاملة في كوب واحد من الماء، ويمكنك استخدام الماء الدافئ أو البارد حسب تفضيلاتك.

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