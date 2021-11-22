الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إليك.. الأوقات المناسبة لتناول الوجبات الأساسية

إليك.. الأوقات المناسبة لتناول الوجبات الأساسية
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف خبراء صحة وفق موقع “Only My Health” أهمية التوقيت المناسب لتناول الوجبات الأساسية، الإفطار والغداء والعشاء، ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان.

وبين الموقع الأوقات المناسبة لتناول كل وجبة وأفضل الأطعمة التي يفضل وجودها، وذلك على النحو التالي:

1- الإفطار

أوضح الخبراء أنه من الأنسب تناول وجبة الإفطار بين الساعة 7 و9 صباحاً، فيما يجب أن يحتوي أصنافاً مغذية مثل الشوفان، والخبز، والحليب، والعصير، والبيض.

2- الغداء

أكد الخبراء أنه يفضل تناول وجبة الغداء ما بين الساعة 12 و2 ظهراً، ويجب أن تشمل أطعمة مثل العدس والأرز والخبز والخضراوات واللبن والسلطات.

كما يمكن تناول العصير أو الشاي الأخضر مع الوجبة الخفيفة، التي فضل الخبراء أن تكون في 4 مساءً.

3- العشاء

تعتبر الساعة الثامنة الوقت المثالي لتناول العشاء، وفقاً للخبراء، مؤكدين أنه يجب على المرء أن يأكل قبل النوم بثلاث ساعات.

ونصح الخبراء بإمكانية ممارسة المشي بعد العشاء حتى يتم هضم الطعام، والحصول على قسط كافٍ من النوم لافتين إلى ضرورة اتباع هذا النظام الغذائي، لتفادي الإصابة بالأمراض.

مواد ذات صلة

السماح للمصلين في يوم عاشوراء بإدخال الإفطار الشخصي مع تطبيق التباعد بالمسجد النبوي

السماح للمصلين في يوم عاشوراء بإدخال الإفطار الشخصي مع تطبيق التباعد بالمسجد النبوي

مختص يحذر من تناول الثوم أو القهوة على معدة خالية

مختص يحذر من تناول الثوم أو القهوة على معدة خالية

أطباء يحذرون من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

أطباء يحذرون من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

خبير تغذية يكشف عن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار

خبير تغذية يكشف عن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة