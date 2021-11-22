إليك.. الأوقات المناسبة لتناول الوجبات الأساسية

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كشف خبراء صحة وفق موقع “Only My Health” أهمية التوقيت المناسب لتناول الوجبات الأساسية، الإفطار والغداء والعشاء، ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان.

وبين الموقع الأوقات المناسبة لتناول كل وجبة وأفضل الأطعمة التي يفضل وجودها، وذلك على النحو التالي:

1- الإفطار

أوضح الخبراء أنه من الأنسب تناول وجبة الإفطار بين الساعة 7 و9 صباحاً، فيما يجب أن يحتوي أصنافاً مغذية مثل الشوفان، والخبز، والحليب، والعصير، والبيض.

2- الغداء

أكد الخبراء أنه يفضل تناول وجبة الغداء ما بين الساعة 12 و2 ظهراً، ويجب أن تشمل أطعمة مثل العدس والأرز والخبز والخضراوات واللبن والسلطات.

كما يمكن تناول العصير أو الشاي الأخضر مع الوجبة الخفيفة، التي فضل الخبراء أن تكون في 4 مساءً.

3- العشاء

تعتبر الساعة الثامنة الوقت المثالي لتناول العشاء، وفقاً للخبراء، مؤكدين أنه يجب على المرء أن يأكل قبل النوم بثلاث ساعات.

ونصح الخبراء بإمكانية ممارسة المشي بعد العشاء حتى يتم هضم الطعام، والحصول على قسط كافٍ من النوم لافتين إلى ضرورة اتباع هذا النظام الغذائي، لتفادي الإصابة بالأمراض.