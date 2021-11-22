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نقص الحديد خطير ومزعج..  هذا ما يحتاجه الجسم فعلياً للتغلب على هذا المرض

نقص الحديد خطير ومزعج..  هذا ما يحتاجه الجسم فعلياً للتغلب على هذا المرض
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني حوالي ملياري إنسان من نقص الحديد حول العالم ، حيث يعد من أكثر أشكال سوء التغذية شيوعا في العالم.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن منظمة الصحة العالمية أن حوالي ثلث سكان الكوكب منها، أي حوالي ملياري إنسان.

ويعتبر الحديد ضروريا للغاية لعمليات نقل الأكسجين والتخلص من السموم، حيث يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى فقر الدم.

وبالرغم من أطباق اللحم تغذي أجسامنا بالحديد، لكن يمكن للجسم الحصول على كمية كبيرة نسبيا من الحديد من عناصر ومواد أخرى.

ويأتي منها على سبيل المثال لا الحصر (دقيق الشوفان والدخن والشمندر والبازلاء والملفوف والسمسم والسبانخ).

وحول ما يحتاجه الجسم فعليا من هذا العنصر فيجب أن يستهلك الأطفال ثمانية إلى اثني عشر ملليغراماً من الحديد يومياً، حسب على أعمارهم.

أما النساء قبل انقطاع الطمث فيحتجن  15 ملليغراماً من الحديد في اليوم.

بينما يتعين على الرجال الحصول على عشرة مليغرامات، كاحتياج فعلي للجسم.

كما أنه ينصح لتحسين امتصاص الحديد من النباتات بتناول الحمضيات كعصير البرتقال.

ويراعي التقليل أيضا من البقوليات والشاي والقهوة ومنتجات الحليب، التي تلصق الحديد بها وتمنع بالتالي امتصاصه من الأمعاء ومن ثم يطرح مع الفضلات.

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