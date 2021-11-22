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بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج حول هذا الأمر

بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج حول هذا الأمر
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تواصل- وكالات

تجري بريطانيا مفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك بحسب ما أعلنه اليوم الاثنين، وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون.

وأكد جريمستون خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا.

وذكرت وكالة رويترز، أن موقعا إلكترونيا كشف للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعليا.

وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 29.57 مليار دولارز

بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

يذكر أن  الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر ، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.

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