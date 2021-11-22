للإرشاد والتوجيه.. شاشات إلكترونية ومختصين شرعيين في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة التوجيهية والإرشادية جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية بالمسجد الحرام على كافة المستويات، ومن أهمهما الخدمات المقدمة في مصلى الجنائز، حيث تقوم الوكالة من خلال عددٍ من الإدارات التابعة لها على تهيئة الموقع بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتهدف وحدة المحتوى إلى نشر الجوانب الشرعية للإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، وذلك من خلال شاشتين في موقع الجنائز تسهم في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.

وتوفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب ممثلة في إدارة المصاحف عدد ” 6″ دواليب نحاسة، و” 250″ مصحف في مصلى الجنائز، حيث يتم تزويد الأرفف المخصّصة في مصلى ” الجنائز” بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها ” الإنجليزية والأوردية والإندونيسية”، كما يتم إيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي، والمصحف الشريف بالحجم الكبير.