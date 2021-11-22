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«المسند» يتوقع: الحالة المطرية الثانية تتهيأ للمغادرة.. وانخفاض الحرارة بهذه المناطق

«المسند» يتوقع: الحالة المطرية الثانية تتهيأ للمغادرة.. وانخفاض الحرارة بهذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الاثنين هو اليوم الثالث من الحالة المطرية الثانية، حيث من المتوقع أن تتهيأ الحالة للمغادرة.

وأضاف المسند، أن التوقعات المطرية اليوم ربما تنحصر على أجزاء محدودة من شرقي القصيم، والزلفي، وشمالي الشرقية ويشمل حفر الباطن والخفجي، لافتًا إلى أن التوقعات تشمل الكويت.

كما توقع أنيطرأ انخفاض بدرجة الحرارة من يوم غد فيالرياضوالشرقية ونجران،في حين يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة في المناطق الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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