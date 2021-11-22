ضرب كويكب.. ما الذي تخطط له «ناسا»؟!

تواصل- وكالات:

قال مسؤولون في وكالة الفضاء الأمريكية، إن خطة “ناسا” لضرب كويكب بمركبة فضائية، ستهدف إلى توفير رؤية دقيقة حول كيفية الحيلولة دون تصادم الصخور الفضائية المدمرة بالأرض.

وأوضحت مديرة علوم الكواكب في وكالة “ناسا”، لوري غليز، أمس، أنه ولأول مرة، ستحاول مركبة فضائية الخريف المقبل، الاصطدام بكويكب، كتجربة لإظهار كيف يمكن أن ينحرف مثل هذا الجسم الفضائي إذا كان متجها نحو الأرض وفق”سكاي نيوز”.

وأشارت غليز إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذا الاختبار، سنحصل على معلومات كثيرة، وسنكون أكثر استعدادا في المستقبل للتصدي للكويكبات الخطيرة.

وأكدت أن الخطوة الأولى من التجربة ستبدأ الثلاثاء، حيث ستطلق “سبيس إكس” المهمة “DART” التابعة لناسا، من قاعدة “فاندنبرغ” للقوة الفضائية في كاليفورنيا في مهمة تقدّر تكلفتها بـ330 مليون دولار.