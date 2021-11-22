دولة أوروبية تفرض حظر تجول على غير الملقحين في مناطق الوباء

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم ولاية بادن فورتمبرج الألمانية فرض حظر تجول ليلي على غير الملقحين ضد كورونا في ثلاث مناطق ساخنة للوباء اعتبارا من اليوم.

وقال أوفه لال المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية في تصريات لوكالة “د.ب.أ ” الألمانية: إن غير الملقحين في هذه المناطق الثلاث سيحظر عليهم مغادرة منازلهم في الفترة بين الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا إلا لأسباب مقبولة مثل حدوث طارئ صحي أو الذهاب إلى العمل.

وأضاف لال أن هذا الإجراء سيظل معمولا به حتى يوم الأربعاء ما لم يصدر مرسوم جديد بشأن كورونا في المناطق الثلاث وأنه سيحظر اعتبارا من اليوم على غير الملقحين الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والفنادق ومحلات تجارة التجزئة، حيث سيتم قصر الدخول فقط على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من الفيروس.