الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دولة أوروبية تفرض حظر تجول على غير الملقحين في مناطق الوباء

دولة أوروبية تفرض حظر تجول على غير الملقحين في مناطق الوباء
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم ولاية بادن فورتمبرج الألمانية فرض حظر تجول ليلي على غير الملقحين ضد كورونا في ثلاث مناطق ساخنة للوباء اعتبارا من اليوم.

وقال أوفه لال المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية في تصريات لوكالة “د.ب.أ ” الألمانية: إن غير الملقحين في هذه المناطق الثلاث سيحظر عليهم مغادرة منازلهم في الفترة بين الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا إلا لأسباب مقبولة مثل حدوث طارئ صحي أو الذهاب إلى العمل.

وأضاف لال أن هذا الإجراء سيظل معمولا به حتى يوم الأربعاء ما لم يصدر مرسوم جديد بشأن كورونا في المناطق الثلاث وأنه سيحظر اعتبارا من اليوم على غير الملقحين الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والفنادق ومحلات تجارة التجزئة، حيث سيتم قصر الدخول فقط على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من الفيروس.

مواد ذات صلة

علماء يكشفون: متحور «دلتا» يدمر نفسه ذاتياً.. وتحذير من هذا الأمر

علماء يكشفون: متحور «دلتا» يدمر نفسه ذاتياً.. وتحذير من هذا الأمر

متحدث «الصحة»: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا العام بطريقة أشد (فيديو)

متحدث «الصحة»: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا العام بطريقة أشد (فيديو)

«الصحة»: 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة العالمية» تحذر الدول الأوربية من كارثة وشيكة بسبب «كورونا»

«الصحة العالمية» تحذر الدول الأوربية من كارثة وشيكة بسبب «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>