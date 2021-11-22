وُضع 7 ساعات في المشرحة.. وعند تشريح الجثة كانت المفاجأة

تواصل- فريق التحرير

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، تم اكتشاف رجل هندي على قيد الحياة، بعد أن وُضع 7 ساعات داخل المشرحة لإنهاء إجراءات وفاته.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تعرض الرجل لحادث مروري، حيث تبين أنه لا يزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة.

وبحسب وكالة فرانس برس، كان الرجل الذي يدعى “سريكيش كومار”، والذي يبلغ من العمر 45 عاما، قد نقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية شرق نيودلهي.

وقد أعلن أحد الأطباء لدى وصوله إلى العيادة أنه فارق الحياة، ثم نقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.

وعقب قرار الطبيب، أودعت الجثة في غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد قرابة سبع ساعات.

وذكر مدير المستشفى أنه عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا، وقد دخل في غيبوبة.