علماء يكشفون: متحور «دلتا» يدمر نفسه ذاتياً.. وتحذير من هذا الأمر

تواصل – وكالات:

قال علماء المعهد الوطني وجامعة “نيغاتا” اليابانية: إن متحور “دلتا” يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، مما يؤدي إلى “تدميره الذاتي”.

وأوضح رئيس فريق البحث إتسورو إينو، أن متحور “دلتا” انتشر في اليابان بمعدلات مرتفعة وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي وفق”روسيا اليوم”.

وأكد العلماء أن الفيروس الذي يحتوي على بروتين “nsp14” التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة.

وحذر علماء المعهد الوطني في الوقت نفسه، من أن التدمير الذاتي للمتحور “دلتا” في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا.