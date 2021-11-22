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على طريقة حزب الله.. شركات حوثية لتهريب نفط إيران وغسل الأموال

على طريقة حزب الله.. شركات حوثية لتهريب نفط إيران وغسل الأموال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مبادرة يمنية مستقلة عن تورط شركات تجارية تابعة لميليشيا الحوثي مع بنوك وشركات صرافة محلية، لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال، على طريقة حزب الله، من أجل تمويلهم في حربهم ضد القوات الشرعية، بدعم إيراني غير محدود.

وذكر تقرير جديد أصدرته مبادرة “استعادة” المعنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الميليشيات، أن الحوثيين قاموا بإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد، حسب “العربية.نت”.

وأشار التقرير، إلى أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة مؤكدًا أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.

وشدد على أن المجموعة بعد سيطرتها على سوق الوقود تحصل على مشتقات النفط مجانية أو مخفضة السعر من نظام طهران.

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