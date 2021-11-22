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بالرغم من فوائده.. احذر من تناول العسل في هذه الحالات

بالرغم من فوائده.. احذر من تناول العسل في هذه الحالات
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تواصل – وكالات :

يعد العسل من أقدم الأطعمة التي عرفتها البشرية، وله العديد من الفوائد حيث يساعد في نزلات تخفيف أعراض البرد، وله تأثير مضاد للالتهابات.

ولكن الرغم من فوائد العسل فإنه أيضًا لديه موانع، لذلك لا ينبغي تناوله لأمراض وحالات معينة وفقاً لـ”سبوتنيك” .

مشاكل في المعدة

يمكن أن يسبب العسل عدم الراحة في البطن، لذلك يجب ألا يتم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فالأفضل الامتناع عن تناول العسل، لأنه مهيج قوي.

حساسية

يمكن أن يكون العسل سببًا لرد فعل تحسسي، هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح.

فمن الأفضل لمن يعانون من الحساسية شراء العسل من كبار المنتجين – وهذا يضمن خلو المنتج من شوائب حبوب اللقاح.

انخفاض ضغط الدم

للعسل القدرة على خفض مستويات ضغط الدم، الأمر الذي قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، خاصةً إذا كان يحتوي على حبوب لقاح الناردين.

فإذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، ولكنك تحب العسل كثيرًا، فتناوله في المساء قبل النوم.

ارتفاع مستويات السكر

يعد العسل غني بالكربوهيدرات، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الحذر من تناوله.

لا يجب استبدال السكر بالعسل في المشروبات الساخنة، لأنه عند تسخينه فوق 45 درجة تنخفض خصائصه المفيدة إلى الصفر.

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