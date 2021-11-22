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«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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