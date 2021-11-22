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فيديو مروع.. مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بأمريكا

فيديو مروع.. مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بأمريكا
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تواصل- وكالات

أصيب أكثر من 20 شخصًا بجروح عندما صدمت سيّارة حشدًا كان متجمّعًا للمشاركة بموكب احتفالي في ولاية ويسكونسن الأميركيّة.

وأكد قائد الشرطة في واوكيشا بولاية ويسكونسن دان تومسون، أن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات “إس.يو.في” اندفعت مساء أمس صوب أحد العروض في المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً حسب “سوتنيك”.

فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل أكثر من شخص في عملية الدهس وأنه تم نقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع آخر أظهر الشرطة وهي تفتح النار على نفس السيارة.

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