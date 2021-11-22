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وزير الصحة: منزل «منتصف الطريق» خطوة هامة

وزير الصحة: منزل «منتصف الطريق» خطوة هامة
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تواصل- فريق التحرير:

أشاد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بأهمية منزل “منتصف الطريق”، الذي تم تدشينه اليوم، في محافظة الدرعية بسعة 126 سريراً، ويتماشى مع أهداف التحول الصحي ويُمثل خطوة مهمة لدمج المتعافين، وعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية التي حضروا منها.

وأعرب عن شكره وتقديره لشركة «سابك» لمبادرتها الاجتماعية وتكفلها بإنشاء وتجهيز المنزل بالدرعية، مثمناً دعم محافظ الدرعية لهذا المشروع الحيوي والهام.

وأبان أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتفاعل مؤسسات المجتمع مع برامج وزارة الصحة، ودعم أنشطتها الهادفة لخدمة كافة أفراد المجتمع، حيث يُعد إسهاما فاعلا في دعم جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين.

وأوضح وزير الصحة أن منزل «منتصف الطريق» يُعد مرحلة انتقالية في طريق العودة إلى الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة، حيث تتميز الخدمات العلاجية والتأهيلية بالمنزل بأنها بيئة جاذبة تحتوي على مرافق تأهيلية وترفيهية متكاملة، تُمكن المستفيد من البقاء والاستمرار طيلة مدة البرنامج العلاجي التي قد تمتد إلى 9 أشهر.

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