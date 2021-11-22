شاهد.. لحظة سيطرة قوات يمنية على مواقع جديدة في «الحديدة» وهزيمة الحوثيين

تواصل- وكالات:

تمكنت قوات من الجيش اليمني، مدعومة جويًا بطيران التحالف الشرعي، من السيطرة على مناطق جديدة في محافظة الجديدة، وتطهيرها من مليشيا الحوثي.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في اليمن، فيديوهات أكد خلالها أنهم بدعم القوات المشتركة طهرت منطقة البغيل التابعة لمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، وألحقت خسائر فادحة وانكسارات بصفوف مليشيا الحوثي.

وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المشتركة تمكنت من تطهير منطقة البُغيل بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد الحوثيين.

وأكد أن القوات المشتركة أوقعت في صفوف مليشيا الحوثي خسائر مادية وبشرية كبيرة، مشيرا إلى أن عددا من عناصرهم سقطوا بين قتيل قتلى وجريح.

وأضاف أن عناصر أنصار الله يعيشون حالة من التخبط والانهيار في ظل التقدمات الواسعة والإنتصارات التي تحققها القوات المشتركة في محافظاتي الحديدة وتعز.

وذكر الموقع الرسمي لألوية العمالقة أن القوات المشتركة سيطرت على جبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وسط حالة من الإنهيار والتقهقر في صفوف الحوثيين.