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طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وزخات من البرد على القصيم وشمال المملكة

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وزخات من البرد على القصيم وشمال المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط على سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكون الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30 في الساعة، وارتفاع الموج
نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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