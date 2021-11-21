«متداول»..تفاصيل صادمة من اعترافات أخطر ساحر بالمدينة المنورة بعد القبض عليه

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نشر القارئ الكويتي الشهير مشاري بن راشد العفاسي، مقطع فيديو لمواطنه المحامي دويع العجمي، يكشف فيه تفاصيل القبض على أخطر ساحر كان موجودًا في المدينة المنورة بالمملكة، بعد القبض عليه وقبل تنفيذ الحكم فيه.

وكشف المحامي في الفيديو، عن بعض أفعال هذا الساحر من خلال اعترافاته المسجلة صوتًا وصورة، مشيرًا إلى أنه كان يضع مثل الخيمة فوق الجبال ويعمل الشعوذة والسحر وسجل اعترافاته قبل أن يتم الحكم عليه.

وأضاف أن جهات الأمن وجدوا في منزله كل أنواع السحر التي كان يقوم بها، كما وجدوا أظافر وشعر وبقايا طعام.

وأوضح أن اعترافات الساحر، أكدت أن سحر الهواتف هو الأكثر انتشار ورغبة، وطلب سحر التفريق بين الزوجين ثاني أعلى طلب.

كما أكد ان هناك أشخاصًا لا يمسهم السحر أو الجن مهما حاول الساحر، كاشفًا عن مواقف غريبة قام بها تجاه أشخاص لكنها فشلت كل محاولاته.

وأشار إلى أن رواد هذا الساحر 95 % منهم نساء، منهم امرأة عملت 3 أنواع سحر لأقاربها.

وقال إن سحر الهواتف يجعل الإنسان يتوهم بسماع أصوات ورؤية أشياء لا يراها غيره مثل رؤية غراب أو كلب على طاولة أو ثلاجة.

يقول الساحر في اعترافاته أيضًا، أنه يبعث نوع من الجن يشغل هذا الإنسان في يقظته ونومه.

وحسب نقل المحامي عن اعترافات الساحر، يقول: في أول السحر ابعت السحرة إلى شخص يرجعون يقولون ما وجدناها.. فأبعث أقوى منهم فيقولوا ذهبنا له وما وجدناها.. فأبعث لهم العفاريت وهم أقوى أنواع الجن فيرجعون يقولون ما وجدنا هذا الشخص”.

وتابع :” حيرني هذا الرجل وفي كل مرة لا يجدوه”، على عكس هناك نوع أخر نسحرهم بسرعة بأصغر أنواع الجن.

وقال إن أسهل نوع لسحرهم من لا يتحصنون بأذكار الصباح والمساء ولا يصلون، كما أن هناك من يضرب عليه السحر أحيانًا ولا يضرب أحيانًا أخرى وهو من لا يواظب على الصلاة والأذكار.

وأضاف : “أما النوع الثالث اللى حيرني يقول سألت المرأة أيش يسوي اللي يروح له العفاريت ولا يجدونه، فقالت إنه يبقى في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليقرأ القرآن”، مؤكدًا أن هذا النوع لا يمسهم السحر أو العفاريت.