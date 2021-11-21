منح الجنسية السعودية لـ 3 رياضيين جدد.. ماذا قالوا في أول تعليق؟

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صدرت اليوم الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمنح الجنسية السعودية لـ ثلاثة لاعبين مميزين، في إطار تجنيس الكفاءات والمميزين والموهوبين في كافة المجالات.

واللاعبون الثلاثة الجدد هم، هاورن كمارا ، وعبدالفتاح آدم، ومختار علي.

وفي أول تعليق له على الموافقة السامية، قال اللاعب عبدالفتاح آدم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” أعجز عن الشكر لسيدي الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على منحي الجنسية السعودية”.

وأضاف:” حلم عظيم تحقق، وبإذن الله سأبذل كل جهدي لخدمة وطني الذي ولدت على أرضه الطاهرة وعلمني كل شيء”.

أما اللاعب مختار علي، أشاد بقرار منحه الجنسية السعودية، قائلا: “الحمد لله على فضله وكل عبارات الشكر والامتنان لقيادة الوطن الكريم”.

وتابع:” أشعر بفخر كبير أن أحمل الجنسية السعودية اللي أعتبرها أكبر حافز لي لتقديم كل ما أستطيع لخدمة هذه الأرض ورد الدين لقيادتها”.

الحمدلله على فضله وكل عبارات الشكر والامتنان لقيادة هذا الوطن الكريم. أشعر بفخر وشرف كبير أن أحمل الجنسية السعودية

اللي أعتبرها أكبر حافز لي لتقديم كل ما استطيع لخدمة هذه الأرض ورد الدين لقيادتها وأهلها 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — Mukhtar Ali – مختار علي (@_MukhtarAli)November 21, 2021