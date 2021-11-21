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منح الجنسية السعودية لـ 3 رياضيين جدد.. ماذا قالوا في أول تعليق؟

منح الجنسية السعودية لـ 3 رياضيين جدد.. ماذا قالوا في أول تعليق؟
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تواصل- فريق التحرير:

صدرت اليوم الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمنح الجنسية السعودية لـ ثلاثة لاعبين مميزين، في إطار تجنيس الكفاءات والمميزين والموهوبين في كافة المجالات.

واللاعبون الثلاثة الجدد هم، هاورن كمارا ، وعبدالفتاح آدم، ومختار علي.

وفي أول تعليق له على الموافقة السامية، قال اللاعب عبدالفتاح آدم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” أعجز عن الشكر لسيدي الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على منحي الجنسية السعودية”.

وأضاف:” حلم عظيم تحقق، وبإذن الله سأبذل كل جهدي لخدمة وطني الذي ولدت على أرضه الطاهرة وعلمني كل شيء”.

أما اللاعب مختار علي، أشاد بقرار منحه الجنسية السعودية، قائلا: “الحمد لله على فضله وكل عبارات الشكر والامتنان لقيادة الوطن الكريم”.

وتابع:” أشعر بفخر كبير أن أحمل الجنسية السعودية اللي أعتبرها أكبر حافز لي لتقديم كل ما أستطيع لخدمة هذه الأرض ورد الدين لقيادتها”.

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