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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خلاف يتحول لمعركة وتصادم متعمد بالسيارات (فيديو)

خلاف يتحول لمعركة وتصادم متعمد بالسيارات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحول خلاف بين شخصين إلى ساحة معركة بالمركبات وسط مكان عام بالمملكة مما تسبب في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع تصادم متعمد بين سيارتين واحدة من نوع وانيت أبيض والأخرى من نوع فورد.

وأظهر المقطع تضرر السيارة من نوع فورد بالكامل، فيما فر قائد السيارة الوانيت من الموقع.

 

 

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