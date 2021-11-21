معظمنا يحبها.. مادة غذائية شائعة تصيب بالخرف وشيخوخة الدماغ

تواصل- وكالات:

يفضل معظمنا المشروبات والأطعمة التي يتم تحليتها بالسكر، سواء العصائر الطبيعية أو المكيفات مثل الشاي وغيره، لكن لا يعلم البعض الأضرار التي يمكن أن يسببها مثل هذه المشروبات أيًا كان نوعها طالما أضيف عليها السكر.

دراسة جديدة كشفت أن المشروبات المحلاة بالسكر تؤدي إلى شيخوخة الدماغ بمقدار 11 عاما حال تناولها أكثر من مرتين يوميا، وتقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف.

وأكد الباحثون أن المشروبات المحلاة بالسكر، تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ورغم السمعة السيئة التي يحظى بها السكر المكرر، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات سلطت أيضا الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ.

وجدت الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر لها تأثير مدمر على الدماغ، وتتسبب في تقلص قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت، وتسرع عملية شيخوخة الدماغ، وتؤدي إلى ضعف الذاكرة.

ووجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، على مجموعة من 4200 شخص أن تناول أكثر من مشروبين من هذا النوع يوميا ارتبط بـ 11 عاما من شيخوخة الدماغ. ولاحظ الباحثون تقلص حجم المخ، وضعف الذاكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروبات محلاة بالسكر مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

فيما ارتبط تناول مشروب واحد أو مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا بـ 5.8 عام من شيخوخة الدماغ.