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منظمة حقوقية تفضح الحوثيين .. قذائف المليشيا تدمر 420 مدرسة

منظمة حقوقية تفضح الحوثيين .. قذائف المليشيا تدمر 420 مدرسة
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تواصل- فريق التحرير:

 تسببت قذائف مليشيا الحوثي الارهابية في تدمير مئات المدارس، وتشريد الأطفال، لأجل إجبارهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن منظمة إنقاذ الطفولة، فإن 460 مدرسة دمرت بالكامل بقذائف مباشرة من قبل ميليشيا الحوثي.

وأضافت أنه تم إلحاق أضرار جزئية بأكثر من 2500 مدرسة، وأن العديد منها استخدم لأغراض عسكرية تابعة للمليشيا.

وأوضحت أن تدمير الميليشيا للمدارس وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية أجبر 400 ألف طفل على ترك مدارسهم.

كما نوهت أن المناطق التي لم تتضرر فيها المدارس، يسودها الخوف من الهجمات وتجنيد الأطفال في المدرسة.

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية حرمت أكثر من 40 %، من اليمنيين دون سن الـ 14 من التعليم، ودفعت خسائر التعلم لتمتد إلى ما بعد هذا الجيل.

 

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