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السودان.. بدء الإفراج عن معتقلين سياسيين ولرئيس الوزراء مطلق اختيار حكومة كفاءات

السودان.. بدء الإفراج عن معتقلين سياسيين ولرئيس الوزراء مطلق اختيار حكومة كفاءات
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تواصل- فريق التحرير

بدأت السلطات السودانية في أولى خطواتها لحل الأزمة في البلاد، بعد عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، وذلك ببدء الإفراج عن معتقلين سياسيين.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك أنه تم التوافق على أن الانتخابات ستجرى قبل يوليو من عام 2023.

كما تم الاتفاق على أن تكون لرئيس الوزراء كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.

وأكد حمدوك أنه يجب أن يشعر أسر الضحايا، بأن العدالة قد تحققت وبناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.

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