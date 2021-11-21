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انقسام داخلي .. قنوات لبنانية تمتنع عن بث كلمة «ميشال عون»

انقسام داخلي .. قنوات لبنانية تمتنع عن بث كلمة «ميشال عون»
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تواصل- فريق التحرير

في تطور جديد يكشف حقيقة ما يدور في الداخل اللبناني، فقد جرت العادة أن تنقل مختلف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية رسالة رئيس الجمهورية عشية الذكرى السنوية للاستقلال، وهو ما لم يتم اليوم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أنه في الذكرى الـ 78 للاستقلال بدا واضحا عدم  نقل الكلمة مباشرة عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال lbc والجديد.

وأضافت أن تلفزيون لبنان والـ otv و mtv و nbn والمنار نقلت كلمة الرئيس ميشال عون، ولاحقا بثت الـ lbc مقاطع من الكلمة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في كلمته أن الأزمة التي استجدت مع المملكة وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية.

وأضاف عون في كلمة وجهها للشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال أنني أؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج.

وأوضح : أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة وعدد من دول الخليج وآمل أن يكون الحل قريباً.

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