تنبيه هام من السفارة للراغبين في السفر إلى سريلانكا

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أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كولمبو السريلانكية، تنبيهاً هاماً للراغبين في السفر إلى سريلانكا.

وقالت السفارة، إنه يجب الحصول على فحص PCR قبل المغادرة بـ 72 ساعة، ولا يوجد فحص من هذا النوع في المطار للملقحين بالكامل.

وأضافت أنه يتطلب تقديم شهادة تطعيم بجرعتين ضد كوفيد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، وشددت على أن من لم يتلق اللقاح أو من لم يكمل الجرعات المحددة فسيتم اخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إجراء فحص الـ PCR.

أما بالنسبة للحصول على تأشيرة الدخول، قالت السفارة، إنه يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة أو عند الوصول إلى المطار، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وسيتم إحاطة المواطنين بما يستجد في هذا الشأن.