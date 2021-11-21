الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه هام من السفارة للراغبين في السفر إلى سريلانكا

تنبيه هام من السفارة للراغبين في السفر إلى سريلانكا
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كولمبو السريلانكية، تنبيهاً هاماً للراغبين في السفر إلى سريلانكا.

وقالت السفارة، إنه يجب الحصول على فحص PCR قبل المغادرة بـ 72 ساعة، ولا يوجد فحص من هذا النوع في المطار للملقحين بالكامل.

وأضافت أنه يتطلب تقديم شهادة تطعيم بجرعتين ضد كوفيد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، وشددت على أن من لم يتلق اللقاح أو من لم يكمل الجرعات المحددة فسيتم اخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إجراء فحص الـ PCR.

أما بالنسبة للحصول على تأشيرة الدخول، قالت السفارة، إنه يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة أو عند الوصول إلى المطار، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وسيتم إحاطة المواطنين بما يستجد في هذا الشأن.

مواد ذات صلة

مؤتمر الصحة يستعرض الأوضاع العالمية ومؤشرات وباء «كورونا».. غدا

مؤتمر الصحة يستعرض الأوضاع العالمية ومؤشرات وباء «كورونا».. غدا

بعد طول انتظار.. «أسترازينيكا» تعلن طرح عقار يحمي من فيروس كورونا

بعد طول انتظار.. «أسترازينيكا» تعلن طرح عقار يحمي من فيروس كورونا

دولة أوروبية تدرس إعادة فرض «العمل عن بعد» بسبب جائحة كورونا

دولة أوروبية تدرس إعادة فرض «العمل عن بعد» بسبب جائحة كورونا

«الصحة» تكشف نوع المتحور الأخطر بين فيروسات كورونا

«الصحة» تكشف نوع المتحور الأخطر بين فيروسات كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>