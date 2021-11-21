«ظبي» طليق بشوارع الرياض.. والأمن البيئي يتحرك

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تلقت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغاً عن وجود (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغاً ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

وأضاف أنه تمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأشاد الرائد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

وشدد أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.