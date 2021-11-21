«عون» في كلمة للشعب اللبناني: قريباً ستحل الأزمة مع الخليج

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأزمة التي استجدت مع المملكة وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي.

وأضاف عون في كلمة وجهها للشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال أنني أؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج.

وأوضح عون في كلمته: أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة وعدد من دول الخليج وآمل أن يكون الحل قريباً.

ونوه الرئيس اللبناني إلى أن الفساد المتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل والتضامن لضرب أي محاولة للإنقاذ.