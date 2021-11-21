شاهد.. أمطار وبرق وتساقط للثلوج والبرد شمال المملكة

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وثقت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل حالة التقلبات الجوية شمال المملكة، اليوم الأحد، حيث تعرضت مناطق في شمال المملكة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعد وبرق وتساقط لحبات البرد والثلوج.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة.