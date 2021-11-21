النيابة توجه بمسارعة تصحيح الأنشطة التجارية لتفادي العقوبات المقررة

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وجهت النيابة العامة تنبيهاً لمن يعملون في الأنشطة التجارية بضرورة تصحيح الحالة القانونية الخاصة بأنشطتهم.

وكتبت النيابة على حسابها في تويتر :”بادر اليوم وصحح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن”.

وحول توضيح مفهوم التستر فإنه طبقاً لنظام مكافحة التستر: اتفاق ترتيب يمكّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.