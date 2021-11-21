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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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النيابة توجه بمسارعة تصحيح الأنشطة التجارية لتفادي العقوبات المقررة

النيابة توجه بمسارعة تصحيح الأنشطة التجارية لتفادي العقوبات المقررة
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت النيابة العامة تنبيهاً لمن يعملون في الأنشطة التجارية بضرورة تصحيح الحالة القانونية الخاصة بأنشطتهم.

وكتبت النيابة على حسابها في تويتر :”بادر اليوم وصحح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن”.

وحول توضيح مفهوم التستر فإنه طبقاً لنظام مكافحة التستر: اتفاق ترتيب يمكّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

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