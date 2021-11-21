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«المتحمي» يستعيد ذكرى استشهاد والده في حادث مروحية عسير (فيديو)

«المتحمي» يستعيد ذكرى استشهاد والده في حادث مروحية عسير (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث سلمان المتحمي عن تفاصيل استقبال خبر استشهاد والده محمد بن سعود المتحمي مع نائب أمير منطقة عسير، في حادث تحطم مروحية في عام 2017.

وقال سلمان المتحمي، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “وردني اتصال بالتوجه إلى قصر الإمارة للقاء الأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير عسير سابقا وأخبرني بوفاة الوالد”.

وتابع “كان همي الأول كيف أوصل الرسالة لمن هم في البيت أمي وجدتي، فوجهت إخواني في المنزل بعدم دخول أي شخص حتى مجيئي وأنا أتكفل بالموضوع”.

وقال “عدت للبيت ودخلت أخطو خطوة بخطوة، حاولت أن أمهد للأمر لأمي وجدتي، إلا أن جدتي شعرت بقلبها أن شيئا ما حدث فقالت هل ولدي مريض هل مات؟ فقلت لها اذكري الله وخرجت من بينهم”.

وتابع “بعدها سمحت للأهل والأقارب بالدخول وأخبرناهم بوفاة الوالد وكان وقعه أليما عليهم والحمد لله على كل حال”.

الجدير بالذكر أن محمد بن سعود بن عبد العزيز أبو نقطة المتحمي، محافظ محايل عسير سابقا، توفي في يوم 5 نوفمبر 2017 في تحطّم طائرة عمودية قرب محمية ريدة جنوب غرب المملكة”.

 

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