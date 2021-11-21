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4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة تمامًا.. تعرف عليها

4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة تمامًا.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

يؤكد نظام العمل السعودي على استحقاق العامل مكافأة عن نهاية خدمته من صاحب العمل، إذا انتهت العلاقة بينه وبين العمل عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

ولكن هناك حالات يُحرم فيها العامل من مكافأة نهاية الخادمة بشكل تام، حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 4 حالات، كالتالي:

١- الاستقالة قبل إكمال سنتين

٢- الفصل أثناء فترة التجربة

٣- الفصل بسبب الغياب المتواصل بدون عذر لمدة 15 يوم

٤- الفصل بسبب الغياب 30 يوم متقطعة في السنة

أما الحالات التي يصرف للعامل فيها مكافأة نهاية خدمة بشكل جزئي كالتالي:

1-  إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.

2- إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة

3- إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وبلغت خدمته 10 سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة

4- إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل نتيجة قوة قاهرة يستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها.

 

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