شاهد.. البرد يكسو القريات حلة بيضاء

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة الطقس في القريات اليوم بعد انخفاض درجات الحرارة وتساقط حبات البرد والثلوج.

وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “طقس العرب”، في “تويتر” تساقط كثيف لحبات البرد والثلوج، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة.