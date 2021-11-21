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يتلقى لقاح كورونا للمرة الثالثة.. ماذا عن  صحة بوتين؟

يتلقى لقاح كورونا للمرة الثالثة.. ماذا عن  صحة بوتين؟
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تواصل- وكالات:

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، جرعة معززة من لقاح “سبوتنيك لايت” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين خلال اجتماعه مع مدير لأحد مراكز للأوبئة قوله: ” اليوم، بناء على توصيتكم وتوصية زملائكم، أخذت مرة أخرى لقاح “سبوتنيك لايت”.

وأضافت أن هذا اللقاح يسمى إعادة التطعيم، وأن الرئيس بحالة جيدة، منوهة أن بوتين عرض تطوعه في اختبار لقاح الأنف الروسي، وأنه “سيوقع على كل الأوراق القانونية الخاصة بالتطوع للتجربة”.

يذكر أنه جرى تطعيم بوتين في مارس الماضي، بالمكون الأول من اللقاح، حيث جرى تطعيمه بعيداً عن أعين الكاميرات.

وقد أعلن بوتين عن وجود أجسام مضادة جيدة لديه، معلناً بعد ذلك في 14 أبريل أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.

بينما أعلن بعد ذلك أن اللقاح الذي أخذه هو “سبوتنيك V”، ليتم اليوم الإعلان عن تلقيه لقاح”سبوتنيك لايت” للمرة الثالثة.

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