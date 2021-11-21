الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الذهاب لـ«التبول» ليلًا بعد النوم دليل على إصابتك بهذا المرض الخطير

الذهاب لـ«التبول» ليلًا بعد النوم دليل على إصابتك بهذا المرض الخطير
0

تواصل- وكالات:

لعل البعض يعاني من كثرة الذهاب إلى الحمام ليلًا بعد استغراقه في النوم، وهو الأمر الذي يُنبئ إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

وسرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.

وفقًا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.

أما عن أعراض سرطان البروستاتا، فبالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهناك أعراض أخرى تتمثل في:

صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانة.

تدفق ضعيف.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح.

تقطر البول بعد الانتهاء من التبول.

الحاجة المفاجئة للتبول.

كما ققد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:

آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.

مشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليه.

دم في البول أو السائل المنوي.

فقدان الوزن غير المبرر.

مواد ذات صلة

تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذا الطعام.. يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذا الطعام.. يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات.. تسبب مرضاً شديد الخطورة

تحذير للرجال من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات.. تسبب مرضاً شديد الخطورة

للرجال فقط.. 6 علامات تكشف احتياجك لمراجعة الطبيب بشأن «البروستاتا»

للرجال فقط.. 6 علامات تكشف احتياجك لمراجعة الطبيب بشأن «البروستاتا»

«الهربس».. عادات بسيطة تؤدي للإصابة بمرض مضاعفاته خطيرة

«الهربس».. عادات بسيطة تؤدي للإصابة بمرض مضاعفاته خطيرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة