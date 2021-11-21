الذهاب لـ«التبول» ليلًا بعد النوم دليل على إصابتك بهذا المرض الخطير

تواصل- وكالات:

لعل البعض يعاني من كثرة الذهاب إلى الحمام ليلًا بعد استغراقه في النوم، وهو الأمر الذي يُنبئ إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

وسرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.

وفقًا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.

أما عن أعراض سرطان البروستاتا، فبالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهناك أعراض أخرى تتمثل في:

صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانة.

تدفق ضعيف.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح.

تقطر البول بعد الانتهاء من التبول.

الحاجة المفاجئة للتبول.

كما ققد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:

آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.

مشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليه.

دم في البول أو السائل المنوي.

فقدان الوزن غير المبرر.