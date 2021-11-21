«المرور»: ضبط 276 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

وأشار المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم ضبط 276 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة، في إطار الحملات الميدانية المستمرة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور تفاديا لتوقيع الغرامات وفقا للنظام.