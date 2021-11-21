الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور»: ضبط 276 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

«المرور»: ضبط 276 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

وأشار المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم ضبط 276 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة، في إطار الحملات الميدانية المستمرة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور تفاديا لتوقيع الغرامات وفقا للنظام.

 

مواد ذات صلة

بكل سهولة.. «المرور»  يوضح طريقة تجديد الرخصة المنتهية

بكل سهولة.. «المرور»  يوضح طريقة تجديد الرخصة المنتهية

ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط داخل حي سكني بجدة

ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط داخل حي سكني بجدة

واقعة غريبة.. يصدم مركبة متوقفة ويترك رقم جواله عليها وعندما هاتفه صاحبها كانت الصدمة

واقعة غريبة.. يصدم مركبة متوقفة ويترك رقم جواله عليها وعندما هاتفه صاحبها كانت الصدمة

«المرور»: إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض (فيديو)

«المرور»: إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>