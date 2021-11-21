تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق حتى الحادية عشر مساءً

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نشر “الدفاع المدني”، تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية يشمل ( حزم الجلاميد، طريف، عرعر ) حتى الساعة 11 مساءً.
وأفادت الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للأمطار تتمثل في نشاط الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد بالإضافة إلى السيول.
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة#الحدود_الشماليةيشمل ( حزم الجلاميد، طريف، عرعر ) حتى الساعة 11 مساءً.#الوقاية_أمانpic.twitter.com/V7RV2uiyYK
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)November 21, 2021