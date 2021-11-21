تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق حتى الحادية عشر مساءً

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نشر “الدفاع المدني”، تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية يشمل ( حزم الجلاميد، طريف، عرعر ) حتى الساعة 11 مساءً.

وأفادت الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للأمطار تتمثل في نشاط الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد بالإضافة إلى السيول.