شاهد.. جريان الأودية والسيول شرق «طريف»

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شهدت أحياء شرق طريف اليوم الأحد، جريان للأودية والسيول بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة.