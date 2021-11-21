«الزعاق» يتوقع: بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة في موسم «برد الأزيرق»

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توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، انتهاء الوسم بعد ثلاثة عشر يوما، وبعدها يبدأ موسم المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “إن المربعانية أولها برد معتدل ورطب وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة”.

وأضاف “يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته، مضيفا أن بوادر البرد تبدأ أواخر الوسم كحال أيامنا هذه، والبرد الفعلي يبدأ بالمربعانية والشبط والعقارب.