شاهد رد فعل صاحب سيارة «الريث» بعدما شاهدها متفحمة

تواصل- فريق التحرير:

قال المواطن راعي بن يحيى الريثي، صاحب السيارة السياحية التي أحرقها مجهولون في الريث، بعد ساعات من نشر قناة “الإخبارية” تقريرًا مصورًا عنها، إنه لا يستطيع وصف شعوره وما بداخله بسبب ما أصاب سيارته.

وخلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”، قال إن ما يقارب حوالي 12 أو 13 عاماً كانت ترى هذه السيارة في جبال الريث والمواقع السياحية مزخرفة بالزهور والأعلام، وقبل يوم أصبحت رماداً.

وأضاف :” موقف مؤلم جداً، ولا أقدر أعبر الألم اللي في قلبي بسبب هذه السيارة”.

وكانت شرطة منطقة جازان تمكنت من ضبط 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها.